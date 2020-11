PNL Dolj a exclus un consilier care a votat viceprimarii PSD, iar președintele și-a dat demisia PNL Dolj l-a exclus, miercuri, pe consilierul local Dan Diaconu, are a votat viceprimarii PSD la Craiova, iar președintele filialei locale Mario Ovidiu Oprea și-a dat demisia, a anunțat, miercuri noaptea, președintele PNL Dolj, Ștefan Stoica, potrivit Mediafax. PNL Dolj l-a exclus, miercuri, pe consilierul local Dan Diaconu, are a votat viceprimarii PSD la Craiova, iar președintele filialei locale Mario Ovidiu Oprea și-a dat demisia, a anunțat, miercuri noaptea, președintele PNL Dolj, Ștefan Stoica. Stoica a scris pe Facebook faptul ca Dan Diaconu este &"un consilier nedemn de PNL!&",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

