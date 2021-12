Stiri pe aceeasi tema

- Grupul USR PLUS din Consiliul General a inaintat o solicitare primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, referitor la suplimentarea veniturilor municipalitatii prin scoaterea la licitatie a denumirii Arenei Nationale, o practica recunoscuta international, pentru a acoperi o parte cheltuielile arenei…

- Prețul real al gigacaloriei in rețeaua centralizata din București, in contextul noilor majorari, este de 980 de lei, a anunțat primarul general, Nicușor Dan. Acesta propune ca populația sa achite 280 de lei, diferența urmand a fi subvenționata de stat și municipalitate. In cazul in care s-ar pastra…

- „O sa avem o diminuare a TVA. De la 1 noimebrie este 1.329 plus 19%, iar din ianuarie scade tva la 5%. Azi e 220 lei cu TVA 19 %. Chiar acum, ora 10, e ședința la Termoenergetica in care se stabilesc noile tarife, iar dupa aceea vor merge la ANRE sa vada daca le aproba. Cert este ca o sa avem doua prețuri…

- Edilul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, vineri, ca Primaria poate mari subventia pe care o acorda in acest moment pentru termoficare. Intr-o conferinta de presa sustinuta vineri, la sediul Primariei Generale, edilul a aratat ca PMB ar putea plati 100-200 de milioane de lei in plus fata de subventia…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat sume suplimentare, la rectificarea bugetara. Astfel, subventiile pentru transportul in comun cresc cu 200 de milioane de lei, pentru termoficare – cu 78 de milioane de lei, iar sumele destinate ajutoarelor sociale cresc cu 110 milioane lei. In sedinta…

- Edilul a transmis ca, pe langa subvenționarea transportului public și a termoficarii, continua și eforturile pentru imbunatațirea lor. ”Consiliul General al Municipiului București a votat azi o rectificare bugetara pozitiva, care asigura suplimentarea veniturilor municipalitații cu 388 de milioane de…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat un proiect de rectificare bugetara, potrivit caruia subventiile pentru transportul in comun cresc cu 200 de milioane de lei, subventia pentru termoficare se majoreaza cu 78 de milioane de lei, iar sumele destinate ajutoarelor sociale cresc…

