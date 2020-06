Stiri pe aceeasi tema

- Titu Bojin urmeaza sa fie inlocuit la sefia Administrației Bazinale de Apa (ABA) Banat, chiar saptamana viitoare, de catre liberalul Caius Parpala din Arad. Bojin nu va pleca insa din institutie, urmand sa preia functia de director general adjunct. In locul lui va veni aradeanul Caius Parpala, actulamente…

- Din punct de vedere oficial, luna martie nu a adus in Timis o crestere a ratei somajului. Chiar mai mult, aceasta a si scazut fata de luna februarie, desi probabil toata lumea se astepta la o majorare a ratei. Ramane de vazut ce va fi la finalul lui aprilie. Datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea…

- Au fost depistate trei angajate din caminele de batrani din Timiș cu coronavirus, in urma testelor realizate de cei de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș. Cei de la DSP Timiș au testat 500 de persoane din personalul acestor centre și urmeaza testarea a aproximativ inca 500 de persoane. Trei…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, vine in Timiș: verifica activitatea din spitalele județene și cele Ministrul va verifica activitatea din spitalele județene și cele de boli infecțioase și va discuta cu autoritațile locale administrative și medicale. Nelu Tataru, ministrul Sanatații, va fi joi, 23 aprilie,…

- In Romania au murit 445 de oameni infectați cu coronavirus, pana in ziua Paștelui, conform Grupului de Comunicare Strategica. In aceasta dupa-amiaza au fost anuntate alte 11 decese ale unor persoane cu coronavirus, printre acestea numarandu-se și un barbat de 70 de ani din Timiș. In total, in ziua de…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timis a verificat marile lanțuri comerciale din municipiu și județ din punctul de vedere al condițiilor igienico-sanitare. Totodata a recomandat și planificat o intensificare a masurilor de prevenție, in vederea asigurarii distanțarii intre clienți și intre clienți…

- Ministerul Afacerilor Interne si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere au decis sa inchida temporar doua dintre iesirile de pe autostrada A1, de langa Arad. Pentru cele din Timis nu au fost anuntate deocamdata masuri similare. Din cursul noptii de joi spre vineri au fost inchise…

- Daca stiti unele cluburi private pentru copii care „au uitat” sa inchida porțile dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis suspendarea cursurilor in școli și gradinițe, in perioada 11-22 martie, spuneți-le și celor de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș. The post Cluburile…