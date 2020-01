Stiri pe aceeasi tema

- Victor Costache, ministrul Sanatații, afirma ca legea il obliga sa aiba contract de munca și salariu pentru a putea opera in cadrul unei clinici private. Reacția lui vine in urma dezvaluirilor Libertatea, care a scris ministrul este angajat la o clinica privata, unde opereaza in weekenduri.Victor Costache…

- Scandalul a inceput dupa ce ziarul Libertatea a dezvaluit ca ministrul Sanatații, Victor Costache, este platit de o clinica privata, in timp ce ia decizii care favorizeaza finanțarea spitalelor private. In luna noiembrie a anului trecut, ministrul Costache a introdus trei clinici private, printre…

- S-a schimbat CODUL RUTIER. Limita de viteza de 30 km pe ora in localitati, suna o știre. Ministrul Sanatații, Victor Costache, a dezvaluit sambata, in timpul unei conferințe care a avut loc la sediul PNL din Iași, ca se lucreaza in Guvern la un proiect de limitare a vitezei in localitate de la 50 la…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca nu este de acord cu introducerea vaccinarii obligatorii, ci mai degraba in campanii ample de constientizare. Costache a precizat ca aproape un milion de persoane au fost vaccinate cu vaccinul antigripal achizitionat de Ministerul Sanatatii, dar a afirmat…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca taxa clawback a fost aplicata ”fara discernamant” si ca, in conditiile in care este „imposibil” sa se interzica exportul paralel de medicamente, trebuie relaxata politica de taxare a acestor produse, astfel incat pacientii romani sa nu sufere din cauza…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca nu este de acord cu introducerea vaccinarii obligatorii, ci mai degraba in campanii ample de constientizare. Costache a precizat ca aproape un milion de persoane au fost vaccinate cu vaccinul antigripal achizitionat de Ministerul Sanatatii, dar a afirmat…

- Informațiile mincinoase aparute in spațiul public, privind intenția desființarii centrelor de permanența, au fost combatute cu afirmația facuta de ministrul Sanatații, Victor Costache, potrivit careia pe agenda acestuia nu exista niciun demers, niciun document sau vreun ordin care sa vizeze desființarea…

- Ministerul Sanatații a retras marți din procesul de dezbatere publica sau avizare interministeriala un numar de 28 acte normative. Este vorba despre șapte ordine de ministru aflate in consultare publica la rubrica Transparența Decizionala și alte 21 de proiecte de hotarari de guvern, ordonanțe…