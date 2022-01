Stiri pe aceeasi tema

- Facturi mari la energie și gaze. ANRE a demarat acțiuni de control la principalii furnizori. Recomandari pentru cetațeni Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a demarat acțiuni de control la principalii furnizori de energie electrica și gaze naturale, in contextul creșterii…

- Politistii din municipiul Lupeni s-au autosesizat si au inceput o ancheta in cazul angajatilor surprinsi de camerele video ale Primariei Lupeni ca ar fi luat din banii incasati de la turistii care foloseau parcarile de la urcarea in statiunea Straja, a informat IPJ Hunedoara, citat de Agerpres . Decizia…

- „In cadrul schemei existente, centralele noi de producere combinata a energiei electrice si a energiei termice de inalta eficienta (combined heat and power – CHP) ar putea beneficia, pe o perioada de pana la 11 ani, de un ajutor acordat sub forma unui bonus in plus fata de pretul pietei energiei electrice.…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat un numar de 167 amenzi contraventionale in valoare totala de 2.456.000 lei, ca urmare a finalizarii unor actiuni de control efectuate in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, potrivit unui comunicat. Distributie…

- “Consiliul Concurentei analizeaza tranzactiile prin care Premier Energy P.L.C. din Cipru, intentioneaza sa preia Ecoenergia, Romania si, prin intermediul Premier Energy, sa preia Alive Capital”, arata autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), aceste tranzactii…

- Tariful de transport al energiei electrice, perceput de Transelectrica, va creste cu 15% de la 1 ianuarie 2022, potrivit unui proiect de ordin initiat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energiei (ANRE), postat pe site-ul institutiei.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat scumpirea gigacaloriei livrate de toate irmele producatoae de enegie termica din tara. Acesta nu este pretul final platit de populatie, ci reprezinta doar pretul la care centrala livreaza agentul termic, la care se adauga tarifele de…