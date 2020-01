Stiri pe aceeasi tema

- 2020 va fi anul marilor confruntari, cu multe evenimente cu miza mare, cu rasturnari de situatie spectaculoase si, sigur, un an in care PMP va face diferenta, scrie marti, pe Facebook, presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac. "Romania, iti multumesc! 2019 a fost un an plin de provocari,…

- PNL nu va vota, miercuri, proiectul de lege privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020, a anuntat premierul Ludovic Orban, cu toate ca initiativa apartine unui liberal. Ludovic Orban a ținut sa explice ca proiectul de lege privind reducerea nivelului cotei…

- "Ce pensii speciale taiem? Proiectul USR de desființare a pensiilor speciale a fost deblocat. Dupa cațiva ani in care a fost taraganat și oprit pe unde s-a putut prin parlament, a sosit pe ordinea de zi a comisiei pentru munca. E mare lucru. Doamna Turcan a declarat ieri ca PNL iși…

- Eugen Tomac a declarat, luni, ca PMP va susține organizarea alegerilor anticipate, cu condiția ca deputații din PNL și USR sa voteze pentru proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi și pentru inițiativa PMP de reducere a numarului de parlamentari.„Colegiul Național al PMP…

- Un nou proiect legislativ bulverseaza sistemul educational romanesc, de data aceasta avand in centrul atentiei reducerea numarului de ore din planurile cadru pentru invatamantul preuniversitar, care ar urma sa intre in vigoare la 1 septembrie 2020.Proiectul adoptat de Senat este acelasi pe care l a…

- Proiectul de lege care a trecut de Senat și care va reduce numarul de ore pentru elevi va fi, daca este implementat in forma trimisa la promulgare, „un dezastru” pentru sistem. Cel puțin așa il catalogheaza sindicaliștii din invațamant. „Pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Zeci de locuitori ai municipiului Targu Jiu au semnat o petiție inițiata online, la sfarșitul saptamanii trecute, pentru reducerea numarului de treceri de pietoni nesemaforizate din municipiu. Targujianul Vlad Vanca, inițiatorul petiției pe siteul petitiionline.com, a identificat toate trecerile de…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, pentru Agerpres, ca miercuri dupa-amiaza va avea o intrevedere cu premierul desemnat Ludovic Orban pentru discutii pe marginea agendei ce tine de investirea viitorului Guvern. El a precizat ca intalnirea va avea loc la ora 16.00, din partea PMP urmand sa participe…