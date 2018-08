PMP, plângere penală pentru distrugere. Cort vandalizat PMP strange semnaturi pentru "Alegerea primarilor in doua tururi de scrutin" și "Fara pensii speciale pentru politicieni". In acest context, un cort amplasat in apropierea Primariei Lugoj a fost vandalizat. Conducerea PMP Timiș a anunțat ca va depune o plangere penala. Cortul era amplasat legal, in baza unei autorizații. ”PMP Timiș protesteaza impotriva persoanelor necunoscute care, in noaptea de vineri spre sambata, in municipiul Lugoj, au vandalizat cortul montat cu autorizație legala și unde membrii partidului au inceput sa adune semnaturi in cadrul campaniei naționale "Alegerea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PMP Timiș a anunțat ca va depune o plangere penala dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata, a fost vandalizat cortul in care reprezențanții partidului au inceput sa stranga semnaturi in cadrul campaniei naționale „Alegerea primarilor in doua tururi de scrutin” și „Fara pensii…

- PMP Timis va depune plangere penala impotriva persoanelor care au vandalizat cortul montat cu autorizatie legala din Lugoj si unde membrii partidului au inceput sa adune semnaturi in cadrul campaniei nationale, „Alegerea primarilor in doua tururi de scrutin” si „Fara pensii speciale pentru politicieni”.…

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) s-a reunit vineri, 3 august 2018, intr-o ședința a Consiliului Executiv Național, la Tulcea. Conducerea PMP a discutat chestiuni legate de organizarea interna a partidului și despre proiectele derulate la ...

- Razvan Ștefanescu, șoferul mașinii M...PSD, a declarat, marți, la sediul Brigazii Rutiere, unde s-a prezentat cu avocatul sau, ca va depune o plangere penala, deoarece fiul sau minor a fost pus in situația de a asista la audierea tatalui, care a durat cateva ore.„Am intrebat in legatura cu ...

- De o luna de zile, in echipe mixte (tineri și maturi), activiștii PMP Mehedinți continua campania de strangeri de semnaturi pentru alegerea primarilor in doua tururi. Cu o abordare civilizata și un discurs convingator, ei incearca sa-și convinga concetațenii de necesitatea acestei masuri legislative.…

- Fostul lider PSD Victor Ponta ameninta ca va face plangere penala daca Guvernul va transfera banii de la Pilonul 2 de pensii in bugetul statului. Ponta sustine ca, in 2012, aceasta ideea i-a fost si lui propusa de „oameni care acum stau langa Liviu Dragnea“.

- Senatorul PNL Florin Citu anunta ca, in cazul in care Pilonul II de pensii va fi nationalizat, va depune plangere penala impotriva presedintelui PSD, Liviu Dragnea, premierului Viorica Dancila, ministrului...

- Ministrul Educatiei, suceveanul Valentin Popa, condamna demersul liderului PNL, Ludovic Orban, de a face plangere penala premierului Viorica Dancila. „Este un gest lipsit de responsabilitate și de un fundament real și care, din pacate, are drept singur scop sa puna la indoiala legitimitatea deciziilor…