- Andrei Dumitrescu (Tatuus) a reușit o victorie spectaculoasa in etapa a șasea din Campionatul Național de Viteza in Coasta Dunlop, Cupa Gorjului - Acasa la Brancuși, reușind sa doboare inclusiv recordul pe acest traseu de concurs, și s-a apropiat la doar doua puncte de liderul Lucian Raduț, informeaza…

- Etapa Campionatului National de Viteza in Coasta Dunlop s-a incheiat duminica la Ranca. A fost o competitie dominata de fratii Andrei si Silviu Dumitrescu. Andrei Dumitrescu (Tatuus) s-a impus pentru al doilea an consecutiv la...

- Circulatia rutiera pe DN 67C – Transalpina va fi oprita, sambata si duminica, in anumite intervale orare, pentru desfasurarea unui concurs automobilistic, anunta Centrul Infotrafic. Restrictiile vizeaza tronsonul dintre localitatile Novaci si Ranca, din judetul Gorj. Centrul Infotrafic…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 1 – 2 septembrie 2018, circulația rutiera va fi inchisa pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 16 – 23 intre localitatile Novaci si Ranca, judetul Gorj, in urmatoarele intervale orare: • 1 septembrie…

- Turistii sunt asteptati la Ranca si pe Transalpina in primul weekend de toamna. Drumul va fi inchis temporar, pentru organizarea Campionatului National de Viteza in Coasta Dunlop 2018, „Cupa Gorjului – Acasa la Brancusi“. Ion Tudor, seful Sectiei de Drumuri ...

- Pilotul Emil Ghinea, din Mangalia, se numara printre remarcatii Campionatului National de Viteza in Coasta si in editia 2018 a intrecerii, din care s au scurs cinci etape. Sportivul de 39 de ani conduce un bolid Renault Clio RS V6 Trophy unicat in Romania si concureaza la grupa H, clasa 3, unde se afla…

- Etapa a șasea din Campionatul Național de Viteza in Coasta Dunlop, sub denumirea de Cupa Gorjului – Acasa la Brancuși, se va desfașura in perioada 1-2 septembrie la Ranca. In cadrul evenimentului se va desfașura și runda aferenta Campionatului Național de Viteza in Coasta pentru Istorice,…

- Un pilot de raliu a fost ranit, sambata, dupa ce a pierdut controlul vehiculului in timpul antrenamentelor pentru cea de-a treia etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta din judetul Brasov. Barbatul a fost transportat la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.