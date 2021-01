Pluguşorul deputatei Chichirău: „Ne-am propus să programăm,/ România să salvăm“ Aho, aho, copii si frati,/ Nici nu va mai spun sa stati,/ Ca, oricum, tot nu plecati,/ N-aveti cum sa va distrati,/ Prin localuri sa mancati/ Sau in cluburi sa dansati/ Si sa socializati./ Noaptea de Revelion/ O petreceti fara scop,/ Cu un ochi in telefon/ Si cu altul in laptop./ Am si eu un plugusor/ Facut pe calculator,/ Cuvantul sa-mi ascultati,/ Fara sa va infectati,/ Ca-l vedeti pe monitor!/ Iarna-i grea, omatu-i fain,/ Trageti plugul doar on-line!/ Haaai-hai! (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

