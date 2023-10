Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Baniciu, solistul fenomen al anilor ’70 prin cea mai populara formație romaneasca dintotdeuna, Phoenix, a ajuns la cea de-a 74-a aniversare. Insa mult mai importanta ramane aniversarea prodigioasei sale cariere artistice, 50 de ani de la debutul sau. O viața inchinata muzicii, ce a lasat amintiri…

- Marian Nistor implinește astazi 80 de ani. In viața marii legende a muzicii ușoare romanești, care se identifica de mai mult de șase decenii cu formația Savoy, aniversarea sa a capatat o alta insemnatate. Este și ziua in care s-a casatorit cu solista Dorina Paraschiv Nistor. ”Am hotarat sa ma casatoresc…

- Eveniment important in Maramureș in data de 1 septembrie. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a aratat ca prezența zecilor de invitați din domeniul aviației la nivel internațional, din țari precum Germania, Marea Britanie, Grecia, Austria, Republica Moldova, Australia, Elveția,…

- Constantin Enceanu și colega sa de breasla, Niculina Stoican, se afla intr-un mare scandal, care a ajuns recent la tribunal. Cantarețul de muzica populara este nemulțumit de faptul ca Niculina Stoican, managerul Ansamblului Folcloric Maria Tanase, nu l-a mai promovat de ani de zile. Enceanu considera…

- Lucrarile la șantierul Podului peste Tisa avanseaza in ritm alert, anunța președintele CJ Maramureș Ionel Bogdan. Acesta adauga faptul ca podul va fi finalizat la timp și va contribui la dezvoltarea economica a județului. ”La finalul lunii iunie, am dat ordinul administrativ de incepere a lucrarilor,…

- Prima seara de concerte inclusa in sarbatorirea Zilei Timișoarei din acest an a adus marți in Parcul Rozelor din Timișoara, un spectacol total in cadrul caruia Pasarea Rock a reușit sa le ofere spectatorilor de toate varstele o seara memorabila. Cei trei mușchetari din Phoenix – Mircea Baniciu, Ovidiu…

