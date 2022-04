Sedinta extraordinara a Consiliului Local Ploiesti a fost convocata de catre primar miercuri, pentru joi la ora 16:00. In timp ce sedinta ar fi trebuit sa se desfasoare, PNL Prahova a dat publicitatii un comunicat in care arata motivele pentru care consilierii liberali nu s-au prezentat. ”Grupul consilierilor locali PNL a decis sa nu participe la sedinta Consiliului Local Ploiesti convocata in aceasta dupa-amiaza, pentru a avea timp sa analizeze una dintre cele mai importante hotarari care va afecta confortul tuturor ploiestenilor. Este vorba despre propunerea de reorganizare a transportului…