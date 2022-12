Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Echipele de Intervenție au constatat ca bagajul suspect conținea paine și haine. Știrea inițiala: Este alerta in București, in zona Cotrocen. Un colet suspect se afla in apropierea unui unitați militare. Pe Bulevardul Vasile Milea a fost restricționata circulația dupa ce a fost semnalata prezența…

- Este alerta in București, in zona Cotrocen. Un colet suspect se afla in apropierea unui unitați militare. Pe Bulevardul Vasile Milea a fost restricționata circulația dupa ce a fost semnalata prezența unui colet suspect. Polițiștii au blocat accesul autoturismelor, iar la fața locului au ajuns mai multe…

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și compania Lidl au emis o avertizare prin care arata ca iaurtul Pilos, vandut la galeata de 1 kg, poate conține bucați de plastic. Potrivit alertei emise de ANSVSA și Lidl sunt vizate urmatoarele produse:- Pilos Iaurt…

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și compania Lidl au emis o avertizare prin care arata ca iaurtul Pilos, vandut la galeata de 1 kg poate conține bucați de plastic. Potrivit alertei emise de ANSVSA și Lidl, alerta vizeaza urmatoarele produse:- Pilos Iaurt…

- Some 45 countries and institutions meet in Paris on Monday to pledge millions of euros of aid for the Republic of Moldova, as fears mount that it could be further destabilized by the conflict in Ukraine, according to Reuters. Republic of Moldova which lies between Ukraine and Romania has felt the effects…

- The European Union plans to update its emissions-cutting target under the Paris climate accord, the EU climate policy chief told the COP27 summit on Tuesday, with the upgrade expected before next year’s United Nations summit, according to Reuters. The announcement by the world’s third biggest polluter…

- Soldații francezi cantonați in cadrul unei misiuni NATO la baza militara de la Cincu se plang de condițiile „mizere” de acolo. Aceștia au vorbit pentru site-ul de investigații francez Mediapart despre numarul insuficient de toalete, condițiile insalubre din unele spații, mancarea puțina și incalzirea…

- Un plic care conținea un praf suspect a fost descoperit, vineri, in birourile Comisiei Europene din Bruxelles, la etajul unde lucreaza președintele Ursula von der Leyen, au anunțat serviciile de urgența, transmite AFP. Cladirea Berlaymont din Bruxelles care gazduiește Comisia Europeana a fost evacuata…