Pledoarie pentru o carte! Pentru mai multe… Ținem in mana o carte și mintea ne zboara dincolo de cele scrise in ea. Cam in felul acesta: s-au taiat niște copaci, daca ne raportam la o gandire simplista. Acei copaci au fost duși la prelucrare cu vehicule ce au fost fabricate cu consum de materiale și energie. Fabrica de prelucrare consuma curent produs din ceva care a ars, extras de undeva. Lemnul taiat s-a transformat in hartie prin procese specifice, care genereaza poluare, ca și in cazul vehiculul mai sus amintit. Cartea a fost tiparita printr-un proces evident poluant. Cel care a scris-o a stat la lumina lampii, la cea a becului chior… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

