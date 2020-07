Stiri pe aceeasi tema

- O romanca plecata in vacanta in insula greaca Creta impreuna cu sotul ei a fost confirmata sambata de autoritatile grecesti ca fiind infectata cu noul coronavirus, relateaza publicatia greaca keeptalkinggreece.com. Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta pentru a localiza…

- Grecia incearca sa imbine masurile de protecție impotriva Covid-19 cu revitalizarea sectorului turistic, puternic afectat de pandemie, anunța Agerpres.Peste 500 de plaje din Grecia au fost redeschise sambata, in conditiile in care tara incearca sa gaseasca un echilibru intre asigurarea masurilor de…