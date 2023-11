Spuneam in interviurile anterioare privind problema spațiului Schengen ca soluția se afla in zona diplomatica și ca, indubitabil, intrarea noastra in Schengen este legata de abilitatea diplomatica pe care Romania o are. Prin urmare aleg in acest articol sa nu va scriu despre probleme complicate de politica externa sau despre inceperea negocierilor cu Republica Moldova … Source