Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Ligi Profesioniste de Fotbal a decis joi sa solicite Federatiei Romane de Fotbal extinderea sezonului Ligii I pana la 18 august, astfel incat sa existe date de disputare a meciurilor amanate in urma aparitiei cazurilor de coronavirus, a declarat la finalul sedintei secretarul…

- Adunarea Generala a Ligi Profesioniste de Fotbal a decis joi sa solicite Federatiei Romane de Fotbal extinderea sezonului Ligii I pana la 18 august. In acest mod vor putea exista date de disputare a meciurilor amanate in urma aparitiei cazurilor de coronavirus, și in special cele ale lui Dinamo, a declarat…

- Adunarea Generala a Ligi Profesioniste de Fotbal a decis joi sa solicite Federatiei Romane de Fotbal extinderea sezonului Ligii I pana la 18 august, astfel incat sa existe date de disputare a meciurilor amanate in urma aparitiei cazurilor de coronavirus, a declarat la finalul sedintei secretarul…

- Adunarea Generala a Ligi Profesioniste de Fotbal (LPF) solicita Federatiei Romane de Fotbal (FRF) prelungirea sezonului Ligii I pana la 18 august, pentru a putea fi disputate meciurile amanate din c...

- Meciul dintre FCSB și CFR Cluj a fost amanat din cauza unui caz de Covid-19 aparut in tabara oaspeților. Din primele informații, ar fi vorba de mijlocașul Alexandru Paun (25 de ani). Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a confirmat amanarea partidei din aceasta seara…

- Antrenorul formatiei FC Voluntari, Mihai Teja, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Academica Clinceni, din cadrul etapei a 10-a a play-out-ului Ligii I, are drept miza salvarea de la retrogradare si ca echipa sa e nevoita sa castige punctele pentru a realiza obiectivul. "Ma…

- ​Arbitrul Iulian Calin a fost depistat pozitiv cu Covid-19, informeaza digisport.ro. Acesta a condus la centru meciul disputat, miercuri, de Academica Clinceni si Sepsi, din play-out-ul Ligii I.Unul dintre asistentii sai de la acel joc, Mircea Grigoriu, a fost plasat în izolare. Acesta…

- LPF și-a exprimat punctul de vedere prin vocea secretarului general Justin Ștefan, imediat dupa ce a fost anunțat primul caz de COVID-19 la Dinamo. Ulterior, Liga Profesionista de Fotbal a emis un comunicat oficial.