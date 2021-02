Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a lasat deocamdata in suspensie problema aprobarii de catre noua administratie de la Washington a suveranitatii Israelului asupra Inaltimilor Golan, dupa ce aceasta a fost recunoscuta in 2019 de presedintele Donald Trump, subliniind cu toate acestea ca zona…

- "Se folosește o proteina biologica care se numește ...Extro 24, care este o proteina care se folosește in cercetarea cancerului. S-a folosit pentru tratamentul unor cazuri foarte grave, intermediare și grave inainte ca sa se ajunga la resuscitare la 30 de persoane. Acest medicament este foarte ușor…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri ca va numi un ministru musulman arabo-israelian, o premiera, daca partidul sau va caștiga la alegerile parlamentare din 23 martie, potrivit AFP preluat de agerpres. Vezi și: MASACRU la granița: Cel puțin 50 de soldați etiopieni au murit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat joi asaltul asupra Capitoliului de catre manifestanti pro-Trump drept un ''act scandalos care trebuie sa fie condamnat cu vehementa'', relateaza Reuters. Netanyahu a spus ca nu are ''niciun dubiu'' ca ''democratia…

- Incarcerat timp de 30 de ani in SUA pentru spionaj in favoarea statului israelian, americanul Jonathan Pollard a ajuns in noaptea de marti spre miercuri in Israel, pe aeroportul Ben Gurion, in apropiere de Tel Aviv, unde a fost intampinat de premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit agentiile…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dorit sa faca acest lucru pentru a servi drept exemplu și pentru a descuraja scepticismul impotriva vaccinului. Ministrul Sanatații al Israelului, Yuli Edelstein, a fost al doilea israelian vaccinat. Vaccinul Pfizer/BioNTech a fost aprobat saptamana trecuta…

- Deputatul israelian Gideon Saar, rival al lui Benjamin Netanyahu in cadrul partidului Likud, a anuntat marti infiintarea unei noi formatiuni politice, afirmand ca nu il mai poate "sustine" pe premier, noteaza AFP. In varsta de 53 de ani, Gideon Saar este o cunoscuta figura din marele partid de dreapta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut duminica o vizita in Arabia Saudita, in secret, pentru a se intalni cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, a dezvaluit luni presa din Israel, preluata de AFP. Conform mai multor media, Netanyahu a fost insotit de Yossi Coleh, seful serviciului…