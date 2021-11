Plăți directe de 13,7 miliarde euro pentru fermieri, în perioada 2021 – 2027 Valoarea platilor directe care vor ajunge la fermierii romani, in perioada 2021 – 2027, se ridica la 13,7 miliarde euro, cu aproximativ trei miliarde de euro mai mult, raportat la programarea anterioara (2014 – 2020), a anuntat ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros. In perioada 2014 – 2020, Romania a beneficiat de un plafon pentru platile directe de aproximativ 10,85 miliarde euro. “Pentru perioada 2021-2027 bugetul aferent platilor directe va fi de 13,7 miliarde euro, cu aproximativ 3 miliarde euro mai mult. Din acestia, 3,81 miliarde euro vor fi utilizati in cadrul perioadei de tranzitie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

