Plăți de la APIA pentru fermierii din Cluj Agenția de Plați și Intervenție Pentru Agricultura (APIA) Cluj anunta ca in doar cateva zile s-au mai autorizat la plata inca 91 miliarde de euro. Campania de plati in avans pentru anul 2019 continua. Pana in prezent, Agenția de Plati și Intervenție pentru Agricultura a autorizat la plata un numar de 726.598 fermieri, cu o … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

