- Directorul serviciului intern de informatii al Israelului (Shin Bet), Ronen Bar, si-a asumat personal luni responsabilitatea pentru ca agentia sa nu a reusit sa anticipeze atacul surpriza din 7 octombrie al gruparii islamiste palestiniene Hamas, in care au fost ucise peste 1.

- Federația Europeana de Fotbal (UEFA) va face o declarație „in timp util” cu privire la meciul dintre Diavolii Roșii și Suedia, care a avut loc luni, la Bruxelles, și care s-a intrerupt in repriza a doua, dupa atacul terorist din capitala Belgiei.„In urma unui presupus atac terorist comis la Bruxelles,…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei saluta inițiativa Primariei Sectorului 6 de a se inrola in ROeID, in dorința de a fi cat mai aproape de cetațeni. Aplicația mobila ROeID, lansata de ADR in colaborare cu Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, ofera o modalitate inovativa de gestionare…

- Barbatul a fost reținut de procurorii bihoreni, dupa ce a pretins ca lucreaza in cadrul Serviciului Roman de Informatii (SRI) si ca poate angaja pe cineva in aceasta institutie. El a primit peste 9.000 de euro de la un denuntator, care dorea sa se angajeze in cadrul SRI, potrivit News.ro.Potrivit Reprezentanților…

- Sapte din zece romani petrec o zi din concediul anual la cozi la ghiseele statului, iar opt din acesti zece oameni nu reusesc sa-si rezolve problema pe care o au din prima incercare, a declarat miercuri Bogdan Mihai Dumea, secretar de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID),…

- Serviciile de informații estoniene au apreciat, intr-un raport difuzat vineri, ca acțiunile intreprinse de armata ucraineana impotriva Flotei ruse din Crimeea ocupata temporar au reprezentat o reușita din punct de vedere militar.

- Potrivit cercurilor de informații ucrainene, atacul asupra petrolierului rusesc "SIG" a fost indreptat impotriva unui transport de combustibil pentru armata rusa.Nava a fost lovita de o drona maritima incarcata cu 450 de kilograme de explozibil, a declarat pentru Reuters o sursa din cercurile de…

- Fostul director al Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, a publicat pe blogul sau personal un articol intitulat „O noua era la frontiera civilizației occidentale”, in care vorbește despre disputa intre extremism și valorile democrației liberale, dar și despre rolul și locul Romaniei. Potrivit…