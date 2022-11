Platforma pentru criptomonede FTX datorează celor mai mari 50 de creditori ai săi aproape 3,1 miliarde de dolari FTX datoreaza aproximativ 1,45 miliarde de dolari primilor 10 mari creditori ai sai, a declarat intr-un document depus in instanta, fara a-i numi. FTX si afiliatii sai au depus cerere de intrare in faliment in Delaware, pe 11 noiembrie, intr-una dintre cele mai cunoscute prabusiri a unei platforme cripto, lasand aproximativ 1 milion de clienti si alti investitori cu pierderi totale de miliarde de dolari. Platforma cripto a anuntat sambata ca a lansat o revizuire strategica a activelor sale globale si se pregateste pentru vanzarea sau reorganizarea unor afaceri. FTX, impreuna cu aproximativ 101… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried, a transferat in secret 10 miliarde de dolari din fonduri ale clientilor de la FTX catre compania de tranzactionare a lui Bankman-Fried, Alameda Research, au declarat sursele. O parte din acest total a disparut de atunci, au spus sursele. O sursa a estimat suma lipsa…

- In urma cu un an, in aceasta saptamana, investitorii descriau bitcoin ca viitorul banilor si ethereum drept cel mai important instrument de dezvoltare din lume. Jetoanele nefungibile explodau, Coinbase se tranzactiona la un record, iar echipa Miami Heat din NBA era tocmai in primul sau sezon complet…

- Platforma de tranzactionare a criptomonedelor FTX, aflata in pragul colapsului, cauta sa atraga fonduri in valoare de 9,4 miliarde de dolari pentru a evita o prabusire financiara totala, dupa ce Binance, cea mai mare platforma cripto din lume, a anuntat ca renunta la preluarea acesteia, transmite…

- Elon Musk, a carui avere neta a scazut sub 200 de miliarde de dolari dupa ce investitorii au renuntat la actiunile Tesla, a vandut 19,5 milioane de actiuni intre 4 noiembrie si 8 noiembrie, arata documentele publicate de Comisia americana pentru valori mobiliare si burse. Aceasta miscare il lasa pe…

- Departamenul de Justiție al SUA a anunțat, luni, o captura record: a confiscat criptomonede Bitcoin, care au fost furate acum 10 ani, in valoare de 3,36 miliarde de dolari, dupa o percheziție facuta in noiembrie 2021.

- Ministerul rus de Finante a anuntat ca Guvernul rus a aprobat preluarea fondurilor din fondul suveran ”pentru a finanta cheltuielile bugetare” si ”a asigura echilibrul bugetar”. De asemenea, fondurile vor fi utilizate in principal pentru ”achitarea datoriei publice si pentru acordarea de imprumuturi…

- Elon Musk, inca pe primul loc ca cea mai bogata persoana, cu o avere de 260 de miliarde de dolari, ar putea fi nevoit sa-si pazeasca spatele, comenteaza CNN, precizand ca Adani a avut nevoie de mai putin de 10 luni sa ajunga pe locul 2 dupa ce a inceput anul pe locul 14. Este prima data cand o persoana…

- Bolt, cu sediul in San Francisco, a fost evaluata ultima data la 11 miliarde de dolari, dupa o runda de finantare din ianuarie. Cu toate acestea, evaluarile companiilor de tehnologie de varf au fost supuse unor presiuni in acest an, increderea investitorilor fiind afectata de temerile privind o recesiune…