Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții CNAIR anunța ca sistemul pentru plata taxei de drum va fi inactiv pentru 3 ore, incepand cu miezul nopții. Așadar, rovinieta nu va mai putea fi achiziționata prin nicio metoda, iar plata prin SMS va fi intrerupta pentru 11 zile. Tot de astazi, costul rovinietei va varia, in special, in…

- Cand vine vorba de siguranța și performanța vehiculului tau pe timpul verii, alegerea anvelopelor corecte este cruciala. Anvelino.ro, magazinul tau online de cauciucuri, iți vine in ajutor cu o selecție vasta de anvelope adaptate pentru toate sezoanele, inclusiv varianta populara 205 55 R16. Se angajeaza…

- Continue reading Țeparul Cristian Lung care inchiriaza fictiv apartamente in Cluj scapa de unul dintre procese deși are condamnari pentru același mod de operare, a fost arestat preventiv in procesul menționat, dar instanța constata impacarea parților și inchide procesul at Info real.

- IPJ Cluj a anunțat ca politistii fac cercetari pentru identificarea unui barbat care a fost filmat in timp ce abandona trei pui de caine pe o strada din comuna Aghires. Reprezentantii unei asociatii pentru protectia animalelor afirma ca nu au mai gasit animalele care, singure si dezorientate, au fugit,…

- Aplicația Temu, un magazin online deținut de catre grupul chinez PDD Holdings, cu o valoare de aproximativ 190 de miliarde de dolari, este disponibila in Romania din 2023, dar a inceput de curand sa se promoveze agresiv in mediul online din țara noastra. Analiștii spun ca aplicațiile de acest gen vor…

- Protestul transportatorilor a generat o prima victorie pentru industrie. Reprezentanții ASF au confirmat miercuri ca au ajung la un acord cu transportatorii și companiile de asigurari pentru schimbarea modalitații de calcul a polițelor RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a purtat mai…

- Inspecția Judiciara a incercat sa il scoata pe Cristi Danileț din magistratura de trei ori și de fiecare data judecatorul a caștigat procesele. Acum acesta se pensioneaza. Conform instituției, secția pentru judecatori Consiliul Superior al Magistraturii a primit cererea de pensioare a lui Cristi Danileț.…

- „In prima zi a lunii ianuarie, 203 concetațeni au facut plați prin www.ghiseul.ro și www.primariapitesti.ro !” au anunțat edilii piteșteni. Important: • Impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri si impozitul pe mijloacele de transport aferente anului fiscal 2024 se pot plati in doua rate egale, pana…