Platforma educațională NOTE BUNE a fost omologată ca mijloc de învățământ Platforma educaționala gratuita notebune.ro, dedicata elevilor de liceu și de gimnaziu care se pregatesc pentru susținerea examenelor naționale, a primit omologare ca mijloc de invațamant din partea Ministerului Educației in vederea utilizarii resurselor si materialelor didactice pentru disciplina Limba și literatura romana (nivel gimnazial și liceal) prin rezoluția numarul 32.793/I/II/7.12.2022. Platforma de tip e-learning, lansata in anul 2022, a adunat in primele trei luni peste 400.000 vizite, sute de comentarii din partea elevilor, profesorilor, parinților și milioane de reacții pe conturile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

