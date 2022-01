Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a promulgat, luni, bugetul anual al Departamentului Apararii, in valoare de 770 de miliarde de dolari, fiind prevazute fonduri inclusiv pentru sustinerea Ucrainei si pentru contracararea Chinei.

- Actiunile Arbutus aproape s-au dublat in urma deciziei, urcand cu 95%, la 6,25 dolari pe unitate. Titlurile Moderna au scazut cu mai mult de 10%, la 316,43 dolari pe unitate. Curtea de Apel din Circuitul Federal al SUA a acceptat concluziile unei comisii administrative conform carora brevetele Arbutus…

- ​Infractorii crypto au furat 10 miliarde de dolari în 2021 de la investitori pe platforme DeFi, prin diverse escrocherii și scheme frauduloase.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- Musk detine in continuare peste 166 de milioane de actiuni Tesla. Acesta a vandut peste 3,5 milioane de actiuni ale Tesla, in valoare de 3,88 de miliarde de dolari, intr-o serie de tranzactii efectuate marti si miercuri. Actiunile Tesla au urcat joi cu pana la 3%, la 1.096,13 dolari pe unitate, dar…

- Compania americana de securitate cibernetica McAfee, cunoscuta mai ales pentru produsul sau antivirus cu același nume, a anunțat, luni, ca urmeaza sa fie cumprata, cu suma de 14 miliarde de dolari, de un consorțiu de fonduri de investiții. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Problemele de pe piata cipurilor fac ca Apple sa nu poata sa vanda atat de mult si de repede cat ar putea si cat ii permite cererea, iar asta costa scump compania americana, informeaza News.ro. Apple si-a prezentat rezultatele financiare pentru al patrulea trimestru fiscal, cu 83,4 miliarde…

- Producatorul auto Tesla a depașit o valoare de piața de 1.000 de miliarde de dolari, devenind astfel a cincea firma de acest tip care atinge aceasta borna, scrie BBC. Acțiunile producatorului de automobile electrice au urcat luni cu 12,6% dupa ce a incheiat un acord pentru vanzarea a 100.000…