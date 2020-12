Platformă de rezervări hoteliere: Rezervările pentru cabane şi case de vacanţă de sărbători au crescut cu 85% ”Pandemia a modificat modul de a calatori al romanilor, iar in 2020 s-a observat o crestere cu pana la 85% mai mare fata de anul trecut, pentru rezervarea vacantelor in unitati de cazare tip cabana, vila sau casa de vacanta. Conform platformei de rezervari hoteliere Travelminit.ro, aproape 6% din numarul total de rezervari inregistrate in perioada septembrie-decembrie 2020 reprezinta unitatile de cazare mentionate anterior”, arata compania. Anul acesta, preferinta turistilor romani s-a indreptat catre unitatile de cazare situate in regiuni izolate sau care pot fi inchiriate integral, precum cabanele,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

