- In Singapore ploua in medie 171 de zile pe an. Dar un hotel din Lion lanseaza un pariu riscant pentru a se asigura ca acest lucru nu strica vacanțele oaspeților sai: promite sa le dea banii inapoi daca ii prinde ploaia, relateaza CNN.

- Din 2024, turiștii care viziteaza Grecia vor achita la cazare noua „taxa de rezistența la criza climatica”, calculata pe fiecare zi de sejur, scrie letsbooktravel.eu Taxa se aplica tuturor formelor de cazare turistica, inclusiv hoteluri, camere de inchiriat, vile și Airbnbs. Veniturile din aceasta taxa…

- In contextul crizei climatice, incepand cu acest an, turiștii care vor vizita Grecia vor fi nevoiți sa achite zilnic la cazare, “taxa de reziliența la criza climatica”, ce inlocuiește actuala ”taxa de acomodare” perceputa oaspeților hotelurilor, scrie letsbooktravel. Taxa se aplica tuturor formelor…

- Pentru a gasi un preț cat mai mic la biletele de avion ar fi bine sa ne uitam prima data dupa o perioada in care acestea sunt ieftine și nu neaparat dupa destinații. In funcție de ofertele companiilor low-cost putem sa ne planificam vacanța intr-un alt loc decat cel pe care l-am vrut inițial, scrie…

- Fostul mare atacant portughez Nuno Gomes a povestit o intamplare survenita in 2004, cand Portugalia a pierdut finala EURO cu Grecia, 0-1, gol Angelos Charisteas, pe Estadio da Luz. „Aveam vacanța deja planificata, așa ca am mers in Grecia dupa turneul final, cu soția mea. Am ajuns la hotel, eram pe…

- Turistii care vor fi cazati pentru minimum doua nopti consecutive la una dintre unitatile de cazare din Oradea, partenere in noua campanie „Oradea cu drag”, se vor putea bucura si anul acesta de o serie de beneficii si gratuitati, incepand cu data de 1 februarie si pana pe 31 decembrie. Potrivit unui…

- Frigul din Romania a determinat-o pe Delia sa plece in vacanța in Thailanda, de unde a facut publice mai multe materiale. Cantareața se distreaza de minune in noul concediu exotic. Ii priește foarte bine viața pe insula, insa a și scos din buzunar sume importante de bani pentru a sta aici. Foto Unde…

- Serviciul Fiscal de Stat atenționeaza operatorii din domeniul HORECA ca incepind cu data de azi, 31 decembrie 2023, pentru serviciile de cazare, produsele alimentare și bauturile se va aplica cota TVA de 8%, urmare a expirarii la data de 30 decembrie 2023 a starii de urgența pe intreg teritoriul Republicii…