- Andrei Nastase, și soția acestuia, Angela, implinesc astazi 23 de ani de casnicie. Cu aceasta ocazie, liderul de onoare al Platformei DA, a publicat o imagine, in care apare alaturi de partenera sa și cei trei copii: Andrei, Marian și Anna, scrie SHOK .md.

- Un numar de 830 de copii refugiati din Ucraina au fost inregistrati in prima saptamana de la lansarea platformei Primero, care va asigura monitorizarea acestora pentru furnizarea protectiei si serviciilor necesare, a anunțat miercuri Ministerul Familiei. Cei mai multi copii au fost inregistrati in judetele…

- Platforma DA considera necesara introducerea unui moratoriu pe vanzarea angro a masei lemnoase, dupa ce „in raportul din iulie cu privire la stocurile de producție forestiera, s-a constatat ca in mare parte au ramas doar craci și nuiele, iar lemnele s-au vandut cu TIR-urile”. „Acum bișnițarii le vand…

- Drumul European 70, numit și ”Drumul morții”, a facut din nou victime noaptea trecuta. Trei copii și parinții lor și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un autotren. Trei copii cu varste cuprinse intre 4 și 13 ani, o femeie de 38 de ani și un barbat de 40 au […] Source

- Bursa Romana de Marfuri (BRM), cel mai vechi operator privat de piețe centralizate de tranzacționare a marfurilor din Romania, a finalizat procedurile care permit funcționarea deplina a platformei de tranzacționare competitiva a gazelor naturale in Republica Moldova. Bursa Romana de Marfuri (BRM) anunța,…

- Platforma DA a organizat primul Consiliu Politic Național dupa Congresul partidului care a avut loc in luna mai, recent. Consiliul Politic Național al Platformei DA s-a reunit astazi, 9 iulie 2022, și a luat decizii importante cu privire la componența nominala a organelor de conducere a partidului,…

- Platforma DA critica rezultatele unei noi licitații de la Termoelectrica, dupa ce aceasta a fost caștigata de compania Horus, in spatele careia ar sta Siloviie Mașinini din Federația Rusa. „Prea cinica abordarea guvernarii fața de vecinii noștri. In primul rand fața de ucraineni, caci prin contractarea…

- Un barbat de 39 de ani si o femeie de 34 de ani care au intrat duminica in apele raului Timis, in zona localitatii Costeiu, s-au inecat in apa. la Interventie au participat pompieri, scafandrii si elicopterul SMURD. Cei doi erau concubini si aveau impreuna o fetiti si un baiat de 10 si 11 ani care…