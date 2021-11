Platanii și arțarii nu mai vin de departe REȘIȚA – Copacii ornamentali pentru estetica Reșiței vor fi produși in pepiniera de la Calnic! Asa cum am mai scris, primaria anunța semnarea unui parteneriat cu Facultatea de Horticultura și Silvicultura din Timișoara, conform caruia in cartierul Calnic va fi amenajata o pepiniera de 25.000 mp, acolo unde, la primavara, urmeaza sa fie plantați primii puieți. Despre acest subiect, am solicitat informații de la Daniel Calin, șeful Direcției de Intreținere din cadrul Primariei Reșița. Am aflat ca, pana pe 31 martie 2022, primaria va aduce materialul saditor pentru specii de foioase. „Vom aduce puieți… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

