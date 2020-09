Stiri pe aceeasi tema

- Romanii isi vor putea plati online prin intermediul platformei Ghiseul.ro, si taxele pentru pasaport, pentru permisele de conducere, pentru certificatele de inmatriculare si pentru autorizatiile de circulatie provizorie.

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor anunta simplificarea procedurii de inmatriculare a autovehiculelor, in urma publicarii in Monitorul Oficial a unui ordin al Ministrului Afacerilor Interne, in care este prevazuta si crearea premiselor pentru furnizarea serviciilor…

- NOU! Si persoanele juridice pot plati taxele si impozitele locale catre Primaria Pitesti pe ghiseul.ro. Primaria Municipiului Pitești ofera și contribuabililor persoane juridice posibilitatea de a plati online, cu cardul, taxele și impozitele locale, precum și amenzile, prin intermediul platformei „ghiseul.ro”,…