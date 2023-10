Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, Meta nu a folosit chaturile private pe serviciile sale de mesagerie ca date de instruire pentru model si a luat masuri pentru a filtra detaliile private din seturile de date publice utilizate pentru instruire, a declarat presedintele pentru afaceri globale al Meta, Nick Clegg, vorbind in…

- Compania mama a Facebook isi propune ca noul sau model AI sa fie gata anul viitor, a spus publicatia, adaugand ca va fi de cateva ori mai puternic decat versiunea sa comerciala numita Llama 2. Llama 2 este modelul de limbaj AI open source al Meta, lansat in iulie si distribuit de serviciile cloud Azure…

- Comisia Europeana, bratul executiv al UE, a numit miercuri sase ”gardieni”, respectiv companii care au o cifra de afaceri anuala de peste 7,5 miliarde de euro (8 miliarde de dolari) sau 45 de milioane de utilizatori activi lunar in interiorul blocului. Aceste companii sunt Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft,…

- Gigantii Internetului au - incepand de vineri - in Uniunea Europeana (UE) obligatii consolidate in lupta impotriva continuturilor ilegale si de a fi mai transparenti si risca altfel amenzi uriase, in virtutea unei noi legislatii fara echivalent in lume - Digital Services Act (DSA), relateaza AFP.DSA…

- Porcha Woodruff, o locuitoare a statului Michigan (nord), a depus plangere, saptamana trecuta, cu privire la aceasta arestare abuziva, impotriva orasului Detroit si politistei insarcinate cu ancheta, intr-un dosar de jaf armat de masina. Woodruff, identificata drept suspecta in urma unei cautari cu…

- Cand vine vorba de brandurile pe care le știm cu toții, acestea reprezinta jucatori importanți in economia mondiala, cu o putere financiara fabuloasa. Din acest motiv, nu ar trebui sa vina ca o surpriza faptul ca in cel mai recent top 10 vedem companii precum Apple, Google, Microsoft sau Amazon, scrie…

- Companiile de inteligenta artificiala, intre care OpenAI, Google, parte a grupului Alphabet, si Meta Platforms si-au luat angajamente voluntare fata de Casa Alba de a implementa masuri precum marcarea continutului generat de inteligenta artificiala, pentru a ajuta la cresterea sigurantei tehnologiei,…

- Companiile, care includ si Anthropic, Inflection, Amazon.com si Microsoft, care sustine OpenAI.O, s-au angajat sa testeze temeinic sistemele inainte de a le lansa si sa impartaseasca informatii despre cum sa reduca riscurile si sa investeasca in securitatea cibernetica. Miscarea este vazuta ca o victorie…