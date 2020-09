Bucureștenii au votat schimbarea și l-au ales pe Nicușor Dan pentru funcția de primar al orașului, in dauna Gabrielei Firea. Nicușor Dan are planuri mari pentru Capitala, conform programului electoral, pe care spera sa le faca in urmatorii patru ani. Structurat pe capitole, programul arata cum se pot rezolva principalele proleme ale orașului. Prima problema este cea a transportului, a aglomerației nesfarșite, unde rezolvarea se face in patru puncte. Fluidizarea orașului Primul punct este crearea unui metrou de suprafața, dupa modelul tramvaiului 41m cu șase rute care vor cu intrarile in oraș și…