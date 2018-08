Planurile Guvernului: linie de tren de mare viteza de la Sofia la Budapesta, prin Timisoara In acest proiect se vorbește despre realizarea liniei ferate de mare viteza, in lungime de peste o mie de kilometri, in timp ce realitatea cruda ne arata intarzieri ale trenurilor (cumulate) de ani buni, WC-uri murdare și gari care au vazut ultima data var la inaugurare. Linia ferata de mare viteza va trece și prin Timișoara și va da posibilitatea crearii unor conexiuni, care exista și acum, dar la viteza… sporita. Mai mult, prin acest proiect Guvernul vrea sa atraga calatori din transportul aerian și rutier catre transportul feroviar! „Realizarea liniei ferate de mare viteza,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat ieri o hotarare prin care se aproba 16 obiective de investiții strategice care urmeaza sa fie pregatite și atribuite in parteneriat public-privat, de catre Comisia Naționala de Strategie și Prognoza, intre care opt sunt noi proiecte, pe care le prezentam mai jos: Linia ferata de mare…

- The Government adopted on Thursday a decision through which another 8 strategic investment objectives will be approved to be prepared and attributed in public-private partnership by the National Commission of Strategy and Prognosis, along 13 other projects that have already been approved. Thus,…

- Guvernul a adoptat astazi o hotarare prin care se aproba 16 obiective de investitii strategice care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat public privat, de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, intre care opt sunt noi proiecte, pe care le prezentam mai jos: 1. Linia ferata…

- Guvernul a adoptat astazi o hotarare prin care se aproba 16 obiective de investiții strategice care urmeaza sa fie pregatite și atribuite in parteneriat public-privat, de catre Comisia Naționala de Strategie și Prognoza, intre care opt sunt noi proiecte, pe care le prezentam mai jos: Linia ferata…

- Guvernul a adoptat joi o hotarare prin care se aproba inca 8 obiective de investitii strategice care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat public-privat de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, pe langa alte 13 proiecte care au fost deja aprobate. Astfel, prin actul normativ…

- Lotul Romaniei la Olimpiada Internationala de Biologie, desfasurata in perioada 15-22 iulie la Teheran (Iran), a obtinut patru premii: o medalie de argint si trei medalii de bronz, a anuntat, luni, Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Lotul a fost format din elevi din Bucuresti, Timisoara si Craiova…

- Producatorul și retailerul de mobila Mobexpert iși extinde afacerile in imobiliare, construind spații de birouri sau apartamente deasupra magazinelor pe care urmeaza sa le construiasca, in urmatorii ani, la Timișoara, Cluj și Craiova.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza din Ziarul Financiar pe tema uriașei performanțe reușite de Simonei Halep, o sportiva nascuta și crescuta intr-un oraș din linia a doua, dar care asigura condiții mult mai bune pentru a se face sport de performanța decat Capitala.Ziarul…