Editorial: Despre iubire si lasitate

Am auzit de curand o poveste despre un cersetor. Un om batran, care in toiul iernii umbla pe strazi descult si in tricou. Era atat de obisnuit cu frigul incat aproape ca nu mai simtea gerul aspru. Apoi, un om bogat, vazandu l tremurand, i a spus sa astepte cinci minute, pana va intra in apartamentul sau, pentru a i aduce o geaca… [citeste mai departe]