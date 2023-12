Stiri pe aceeasi tema

- Nu a fost imediat clar cand vor incepe livrarile. Site-ul web local al BYD a aratat ca compania ofera si automobilul ATTO 3 spre vanzare in Emiratele Arabe Unite. Stirea reflecta o alta incursiune a intreprinderilor chineze in Orientul Mijlociu, in timp ce tensiunile geopolitice au facut mai dificila…

- Compania aeriana scandinava SAS a incheiat un nou contract de credit, pentru 5,5 miliarde de coroane suedeze (505,5 milioane de dolari), cu firma americana de investitii Castlelake, pentru a-si refinanta imprumuturile, a creste lichiditatea si a sprijini iesirea din procedurile de restructurare voluntara.…

- „DAN AIR anunta incetarea operatiunilor de la Brasov si mutarea curselor pe aeroportul din Bacau”, transmite, marti, compania aeriana, anuntul fiind facut in contextul in care autoritatile din Brasov au anuntat ca amana extinderea orarului de functionare al aeroportului pentru luna ianuarie 2024. In…

- Compania indiana Maryan Apparel care a renunțat la contractul cu poliția israeliana era unul dintre principalii furnizori de uniforme ai acesteia, relateaza AFP, citata de News.ro.Decizia a fost luata in urma exploziei de la Spitalul al-Ahli Arabi din Gaza, soldata cu sute de victime, și „este o decizie…

- In lumea in continua schimbare a mobilitații, Cenntro- un producator de renume mondial din Statele Unite ale Americii- a devenit un nume cunoscut și respectat in Romania, prin intermediul importatorului sau prahovean – Ev Drive Eastern Europe. Compania a deschis calea pentru o evoluție importanta…

- Compania low-cost Wizz Air a investit 300 de milioane de euro pentru a nu mai avea zboruri anulate, a declarat Jozsef Varadi, CEO-ul companiei aeriene, anunța monitorulcj.ro. „Am invațat pe propria piele ca in aceasta vara nu am fost complet pregatiți pentru problemele cu care ne-am confruntat, inca…

- Fondatorul si directorul general al Nio, William Li, a discutat despre potentiala colaborare cu CEO-ul Mercedes, Ola Kaellenius, la inceputul acestui an, dorind o investitie din partea companiei germane iar Nio sa-si impartaseasca capacitatile de cercetare si dezvoltare cu Mercedes, au spus sursele.…

- Toyota va accelera producția de vehicule electrice de la marcile sale Toyota și de lux Lexus, a informat ziarul japonez Nikkei. Raportul Nikkei spune ca producatorul auto va intensifica producția de vehicule alimentate cu baterii in urmatorii ani pentru a atinge o producție anuala de peste 600.000 de…