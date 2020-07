Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR/PLUS la Primaria Timișoara, Dominic Fritz, a vorbit, miercuri, despre planurile sale pentru cartierele municipiului. In opinia lui, in ultimii opt ani administrația a uitat ca exista și alte cartiere in afara de Cetate, Centru și Soarelui, iar discriminarea dintre acestea și celelalte…

- Lipsa de curațenie in Timișoara este o lipsa de respect la adresa cetațenilor și este generata de o administrație proasta, este de parere candidatul Alianței USR PLUS la Primaria Timișoara. Dominic Fritz a prezentat, astazi, un plan „pentru zero gunoi in Timișoara”, un plan care are la baza 3 aspecte:…

- Candidatul USR/PLUS la Primaria Timișoara, Dominic Fritz, și-a prezentat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa desfașurata langa Universitatea Politehnica, viziunea sa privind digitalizarea administrației locale. In opinia lui, dupa opt ani pierduți, Timișoara are șansa nu numai sa recupereze…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Timisoara, Dominic Fritz, intervine dupa noul scandal in jurul proiectului Timisoara Capitala Culturala Europeana. El le cere premierului Ludovic Orbab si ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, sa intervina pentru a clarifica situatia. Scandalurile continua la Asociatia…

- USR Timișoara iși propune sa reabiliteze 50 de cladiri istorice din orașul de pe Bega, in urmatorii patru ani. Dominic Fritz, candidatul Alianței USR+PLUS la Primaria Timișoara, a prezentat astazi, un plan in patru pași, pentru renașterea patrimoniului orașului. „Acești opt ani din administrația Robu…

- Candidatul USR la Primaria Timisoara face apel la Nicolae Robu, actualul primar, dar si la guvern, chiar daca formatiunile politice din care acestia provin sunt altele decat cea pe care el o reprezinta. La mijloc este interesul timisorenilor, respectiv obtinerea de fonduri europene pentru un nou spital…

- Candidatul USR la Primaria Timisoara, Dominic Fritz, reactioneaza dupa ce, duminica, acoperisul unui imobil al municipalitatii a cazut in strada. Fritz aminteste ca proprietarii de cladiri istorice sunt amendati, daca nu le renoveaza, in schimb, primaria, in calitatea sa de proprietar, nu-și respecta…

- Toata lumea este cu ochii pe Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana, inclusiv politicienii. A fost facuta publica inca o scrisoare deschisa cu subiectul TM2021. Candidatul USR PLUS la Primaria Timișoara cere președintelui Consiliului Director sa deschisa ușa asociației spre mediul cultural…