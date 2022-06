Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a avertizat miercuri ca sanctiunile europene impuse importurilor de petrol rusesc vor afecta piata mondiala de energie, dar Moscova va redirectiona exporturile pentru a-și reduce propriile pagube, relateaza Reuters . ”Aceste sanctiuni vor avea…

- Indiferent daca va fi un razboi „de uzura" sau un conflict „mocnit" ce se va intinde pe parcursul mai multor ani, cu sau fara extinderea pe continent a razboiului, Europa va fi puternic afectata de ce se intampla in Ucraina. Nimeni nu stie cum va evolua razboiul din Ucraina, situatia fiind intr-o continua…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, a declarat ca, consecințele „razboiului hibrid total” al Occidentului impotriva Rusiei vor fi „resimțite de toata lumea, fara excepție”. Intr-un discurs rostit in cea de-a 80-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, Lavrov a subliniat avalanșa de sancțiuni…

- Oferta mondiala de ulei de gatit, redusa deja de razboiul din Ucraina, este pe cale sa se diminueze si mai mult, transmite Bloomberg. La doua luni dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a dat peste cap comertul global cu produse agricole, Indonezia a interzis exporturile de ulei de gatit, pe fondul…

- Oferta mondiala de ulei de gatit, redusa deja de razboiul din Ucraina, este pe cale sa se diminueze si mai mult, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. La doua luni dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a dat peste cap comertul global cu produse agricole, Indonezia a interzis exporturile de ulei…

- Președintele rus Vladimir Putin intenționeaza sa participe la un summit G20 care va fi gazduit de Indonezia la sfarșitul acestui an, a declarat miercuri (23 martie) ambasadorul Rusiei la Jakarta, respingand sugestiile unor membri ca țara sa fie exclusa din grup. „Va depinde de multe multe lucruri, inclusiv…

- Emisiunea canalului de televiziune de stat rusesc Russia-1 a ieșit din script luni seara, cand invitații s-au apucat sa denunțe razboiul din Ucraina, scrie publicația rusa de limba engleza The Moscow Times. Un popular talk-show difuzat de canalul Russia-1, „Serile cu Vladimir Soloviov”, prezentat de…

- Sectorul aviatic din Rusia are de suferit din cauza sanctiunilor occidentale impuse in urma invaziei ruse asupra Ucrainei. In acest sens, Ministerul de Externe a anuntat saptamana aceasta ca siguranta zborurilor de pasageri din Rusia este in pericol. Rusia va incerca sa procure componente pentru avioane…