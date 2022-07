Stiri pe aceeasi tema

- 10% din cazurile de cancer din Europa sunt provocate de poluarea aerului, potrivit raportului „Invingerea cancerului – rolul mediului in Europa”, transmite Euronews. Agenția Europeana de Mediu (EEA) ofera noi dovezi științifice privind influența negativa asupra sanatații a poluarii, fumatului pasiv,…

- Emisiile de dioxid de carbon (CO2) generate in Uniunea Europeana prin arderea combustibililor fosili - in principal petrol si produse petroliere, gaze naturale, carbune si turba - au crescut cu 6,3% in 2021, cand majoritatea restrictiilor au fost ridicate, comparativ cu 2020, arata datele publicate…

- Fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko – rival al actualului sef de stat Volodimir Zelenski – a anuntat sambata ca i s-a refuzat iesirea din tara pentru o deplasare in Lituania si a avertizat ca aceasta decizie risca sa rupa „armistitiul politic”, in plina invazie rusa, relateaza AFP. Porosenko,…

- Autoritațile de la Moscova vor analiza ofertele statelor occidentale pentru restabilirea legaturilor economice dar se concentreaza pentru dezvoltarea parteneriatului cu China, dup[ cum a afirmat șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, citat de Reuters.

- Proprietarii de pisici din orașul german Walldorf au primit ordin saptamana aceasta sa-și țina animalele de companie in casa pana la sfarșitul lunii august, pentru a proteja o pasare rara, aflata in perioada de reproducere, transmite Euronews. Decretul are ca scop salvarea ciocarlanului care care iși…

- Peste 91.000 de rațe au fost sacrificate la o ferma din Ungaria, situata aproape de granița cu Romania, dupa detectarea unui focar de gripa aviara inalt patogena H5N1, au anunțat serviciile veterinare maghiare, informeaza Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE). Focarul a fost semnalat la…

- Vladimir Putin a acuzat Occidentul, luni, in Piața Roșie, ca pregatea „invadarea ținuturilor noastre istorice, inclusiv a Crimeei”. Reuters a tradus – și Euronews a preluat – cateva dintre pasajele cheie ale discursului lui Vladimir Putin din aceasta dimineața in Piața Roșie, in care a invinuit Occidentul…

- Municipiul Napoli, din cauza posibilului risc de erupție a vulcanilor Vezuviu și Campi Flegrei, risc denotat de desele cutremure din zona, pregatește un plan de evacuare a populației catre zone sigure și neafectate de erupția vulcanilor. Și Campi Flegrei, și Vezuviu sunt monitorizați constant. Emisiile…