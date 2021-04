Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a trimis Comisiei Europene toate componentele extinse din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar ministrul de resort Cristian Ghinea va discuta aplicat la Bruxelles in perioada 12-16 aprilie. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a trimis Comisiei Europene toate componentele extinse din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar ministrul de resort Cristian Ghinea va discuta aplicat la Bruxelles in perioada 12-16 aprilie. Citește și: Lucian Bode face…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu: Planul Național de Redresare și Reziliența, propus de ministrul USR PLUS, Cristian Ghinea, este cel mai complex program de reforma creionat in Romania dupa ‘89 Planul Național de Redresare și Reziliența, propus de catre ministrul USR PLUS, Cristian Ghinea, a fost…

- Planul Național de Redresare și Reziliența, propus de catre ministrul USR PLUS, Cristian Ghinea, a fost adoptat de Guvernul Romaniei, fiind estimata o alocare de 41,5 miliarde euro pentru proiecte de reforma. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va inainta aceasta propunere Comisiei Europene,…

- Planul National de Redresare si Rezilienta propus de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a fost adoptat miercuri de Guvernul Romaniei, in a doua lectura, odata cu Memorandumul care mandateaza acest minister pentru a desfasura negocierile pe document cu Comisia Europeana, relateaza…

- ”Vesti incurajatoare de la Comisia Europeana privind evolutia economica a Romaniei dupa criza provocata de pandemia COVID-19. Avem motive sa fim increzatori in relansarea economiei romanesti. Premisele exista. Sunt confirmate de previziunile economice din iarna ale Comisiei Europene, publicate astazi…

- Memorandumul complet poate fi accesat . „Cel de-al treilea memorandum este cel privind calendarul de actualizare a PNRR, a acestui program, Planul National de Redresare si Rezilienta de la care cu toti avem asteptari foarte mari. Prin memorandumul adoptat astazi s-a stabilit o modalitate de lucru,…

- Guvernul urmeaza sa adopte în sedinta de miercuri un proiect de hotarâre pentru modificarea si completarea HG 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, potrivit Agerpres. Prin noul proiect de hotarâre se propune, printre…