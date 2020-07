Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz este in discutii pentru preluarea unei parti din participatia Exxon la Neptun DeepRomgaz este in discutii pentru preluarea unei parti din participatia ExxonMobil la proiectul Neptun Deep, pana in prezent fiind semnat un acord de intrare in consortiu alaturi de OMV Petrom si PGNiG, conform Planului…

- Obligatia producatorilor de gaze, impusa prin legislatie, de a vinde pe bursa anumite cantitati, la anumite preturi, prin programul de gas release, care intra in vigoare la 1 iulie, contravine ideii de piata libera, au declarat reprezentantii celor doi mari producatori de gaze din Romania, OMV Petrom…

- Primaria municipiului Chișinau a semnat un acord de cooperare cu Fondul de investiții RK, filiala a Fundației Roscongress (100%) și „Academy of Real Estate". Printre altele, partenerii vor participa la elaborarea planului general pentru dezvoltarea orașului și crearea Centrului comun pentru managementul…

- Romania se pregateste sa iasa din carantina insa oficialii sustin ca economia nu va mai fi la fel, intentia lor fiind aceea de a creste productia locala pentru a asigura securitatea aprovizionarii cu alimente, gaze naturale si echipamente medicale, in ideea de a fi pregatiti in cazul in care vor aparea…

