Acordul incheiat marti pentru un plan european de relansare finantat pentru prima data prin emiterea de datorie comuna reprezinta o turnura istorica, dar el ramane prea modest in unele aspecte, potrivit unor analisti citati de AFP.



In fata recesiunii fara precedent care ameninta Europa dupa pandemia de coronavirus, liderii europeni au actionat rapid. ''Riscul de a nu se fi ajuns la un acord era foarte ridicat. Aceasta ar fi transmis un mesaj foarte negativ, atat la nivel politic cat si economic, acela ca UE nu este capabila sa reactioneze in fata unei provocari comune'',…