- Propunerile ministerelor de reducere a cheltuielilor bugetare cerute de premierul Nicolae Ciuca dupa cresterea deficitului bugetar in primele luni ale anului vor fi analizate in sedinta de Guvern din aceasta saptamana. Seful Executivului a reafirmat ca economiile nu trebuie sa ia in calcul taierea salariilor…

- Toate ministerele au transmis planurile de reducere a cheltuielilor bugetare, anunța purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. El precizeaza ca la urmatoarea ședința de Guvern va fi analizat pachetul de reduceri solicitat de premierul Nicolae Ciuca.„Toate ministerele au transmis planurile…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut miniștrilor sa propuna masuri concrete pentru reducerea bugetelor ministerelor cu 6%, pentru a acoperi deficitul bugetar. Premierul a cerut ca aceste reduceri sa se faca fara afectarea investițiilor, indiferent de sursa de finanțare. Mai mulți miniștri au dat asigurari…

- Analiza propunerilor ministerelor de reducere a cheltuielilor bugetare, ceruta de premierul Nicolae Ciuca, va fi derulata la urmatoarea sedinta a Executivului, a precizat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru a precizat ca fiscutiile in Executiv privind planurile ministerelor de reducere a cheltuielilor bugetare vor avea loc dupa ce vor centralizate toate propunerile, iar procesul de colectare si evaluare este in derulare. El a adaugat ca majoritatea ministerelor…

- Parchetul General a clasat dosarul de plagiat in cazul premierului Nicolae Ciuca, relateaza PressOne care a lansat subiectul. Procurorul de caz a stabilit ca fapta s-a prescris inca din 2008. Potrivit PressOne, dosarul penal in care premierul Nicolae Ciuca a fost acuzat de incalcarea drepturilor de…

- Partidul Național Liberal (PNL), prin vocea secretarului general, Lucian Bode, a anunțat un proiect de lege prin care ar fi inasprite pedepsele prevazute de Codul Penal pentru unele fapte, precum ultrajul și tulburarea liniștii publice. Proiectul de lege este asumat de președintele partidului, Nicolae…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Sandor Szabolcs, a montat vineri, 3 februarie, printr-un gest simbolic considerat ca fiind "un moment istoric", ultima lampa de iluminat public din cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public in comuna Sangeorgiu…