- Cancelarul german, Angela Merkel, se va deplasa sambata, 11 ianuarie, in Rusia, unde va discuta criza din Orientul Mijlociu cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni serviciul de presa al liderului de la Moscova, citat de Reuters. Kremlinul a mai precizat ca vizita Angelei Merkel…

- Convorbirile de la Moscova intre o delegatie guvernamentala turca si diplomati rusi au durat trei zile, cu mult peste timpul estimat, in contextul in care cele doua parti au incercat sa ajunga la un...

- Senatul american l-a confirmat joi pe John Sullivan in functia de ambasador al Statelor Unite in Rusia, la propunerea presedintelui Donald Trump, intr-o perioada de relatii tensionate intre Washington si Moscova, transmite Reuters potrivit news.roSullivan, avocat care a lucrat in administratii…

- Ingerinta rusa in alegerile americane reprezinta in continuare un obstacol in calea apropierii dintre Washington si Moscova, dorita de Donald Trump: Casa Alba a afirmat marti ca presedintele american a lansat un avertismentul ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care imediat a dezmintit, comenteaza…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat marti ca Moscova a dorit sa publice comunicatiile cu Washingtonul care ar exonera Rusia de acuzatiile ca s-a amestecat in alegerile prezidentiale americane din 2016, dar Statele Unite au blocat publicarea, transmite Reuters, potrivit news.ro.In…

- Decizia Administratiei Donald Trump privind coloniile israeliene din Cisiordania risca sa amplifice tensiunile in Orientul Mijlociu, a avertizat marti Ministerul de Externe de la Moscova, potrivit Mediafax.Decizia Washingtonului de relaxare a pozitiei fata de coloniile israeliene din Cisiordania…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca spera ca omologul sau Donald Trump va veni in Rusia de Ziua Victoriei, pe 9 mai anul viitor, si a precizat ca Moscova este gata de convorbiri cu Washingtonul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Putin a spus ca ar fi "potrivit" ca Trump sa…

- Raportul elaborat de Comitetul de Informatii si Securitate (ISC) a primit acordul serviciilor secrete pentru publicare, insa nu si aprobarea din partea Biroului premierului Boris Jonhson, ceea ce inseamna ca acest raport nu va fi dat publicitatii inainte de alegerile din 12 decembrie.Regatul…