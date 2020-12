Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca președintele Klaus Iohannis duce un razboi cu premierul Ludovic Orban. Gazetarul a lansat un scenariu in care ar putea avea loc alegeri anticipate mult mai repede. „E vorba de președintele Iohannis și Ludovic Orban. Nu se simpatizeaza, nu au afinitați…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca țara noastra se afla in aceste momente in criza economica. Iohannis da totuși asigurari ca economia iși revine incet. Potrivit acestuia, in trimestrul trei, a fost observata o creștere economica de 5%. Victor Costache revine! Ce ar fi facut fostul ministru…

- Fostul premier Adrian Nastase a declarat, la Antena 3, ca incapațanarea președintelui Klaus Iohannis de a organiza alegeri parlamentare devine din ce in ce mai deranjanta și absurda pe masura ce crește numarul romanilor care mor din cauza COVID-19. „Devine din ce in ce mai deranjant, cu cat e mai mare…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reacționat miercuri, dupa ce președintele Klaus Iohannis a criticat numirea lui Florin Iordache la șefia Consiliului Legislati de catre „majoritatea toxica PSD” din Parlament. El susține ca PSD -ul are soluția pentru pandemie, iar șeful statului nu vine cu nicio masura pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a ținut o conferința de presa, miercuri seara, la Palatul Cotroceni, unde a afirmat ca sunt multe prevederi toxice in justiția romaneaca, dar care se pot, inca, repara. Iohannis a atacat majoritatea PSD din Parlament „ Am avut astazi o intalnire de lucru cu Ludovic…

- Prima data am crezut ca nu-și cunoaște bine atribuțiile de Președinte al Romaniei și ii este greu sa dezbrace haina de președinte al PNL, pe care a imbracat-o doar citeva luni inainte de alegerile din 2014. Apoi, cind i s-a atras atenția ca art. 80, al. 2 din Constituție, chiar daca nu spune explicit,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a numit, miercuri, la Bacau, pe Ludovic Orban ”prima doamna a Romaniei” , acuzandu-l totodata pe premier ca a facut ”pe ascuns filme la Centura”. ”Aici, la Bacau, diferenta intre noi si ei, intre PSD si PNL, se vede cel mai bine, intre o echipa administrativa (…) si o…