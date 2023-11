Planul Armatei după ce a picat afacerea corvetelor Ministerul Apararii Naționale se gandește la un plan nou de dotare a Forțelor Navale Romane dupa ce afacerea cu Naval Group a cazut. Dupa o perioada de negocieri și dupa ce compania franceza Naval Group s-a angajat sa construiasca patru corvete multifuncționale, dar și sa modernizeze cele doua fregate din flota romaneasca, contractul a fost anulat. Motivul principal a constat in nesemnarea acordului-cadru de catre compania care a caștigat licitația. In plus, nu au putut fi identificate nici fondurile necesare demararii lucrarilor, potrivit Ministerului Apararii Naționale. Un document semnat de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

