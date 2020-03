Plantele de primăvară și beneficiile lor Exista o mulțime de verdețuri care iși fac apariția primavara. Ele au multe beneficii pentru organism daca sunt incluse in dieta zilnica, chiar și pentru o perioada scurta de timp. Papadia Papadia are multe de beneficii pentru organism care sunt prea puțin cunoscute. Radacinile sunt utilizate ca stimulent al poftei de mancare și al digestiei. Frunzele au efect terapeutic in tratarea bolilor hepatice și prevenirea osteoporozei. Chiar și florile ei au o utilitate: acestea se pun in pungile de hartie in care se pastreaza diversele fructe, intrucat emana un gaz (etilen) care stimuleaza procesul de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

