- Scandal monstru in TVR și nu numai dupa ce la Eurovision am fost ciuca batailor/ Theodor Andrei a lansat acuzații graveLa doua saptamani de la eșecul Romaniei la Eurovision, pentru care s-au cheltuit 400.000 de euro din bani publici, izbucnește un scandal intre Theodor Andrei și șeful delegației…

- Echipa FCU Craiova a invins vineri, pe teren propriu, scor 5-4 (1-0, 3-3, 3-3), dupa lovituri de la 11 metri, formatia FC Voluntari, in semifinala barajului de calificare in Conference League. Craiovenii au avut 3-0 si au fost egalati in ultimele douazeci de minute.In finala barajului, FCU Craiova…

- Marcel Pușcaș, președintele de la FCU Craiova, a analizat meciul de baraj pentru preliminariile Conference League cu FC Voluntari. Caștigatoarea duelului din Banie se va duela in al doilea baraj, care va duce direct in turul 3 Conference, cu CFR Cluj sau CSU Craiova, echipele care mai pot termina pe…

- FC U Craiova - FC Voluntari, meci eliminatoriu pentru barajul de calificare in Conference League, este programat, vineri, 26 mai, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Mircea Rednic (61 de ani), antrenorul celor de la UTA, a prefațat disputa cu FCU Craiova, din ultima etapa a actualului play-out. UTA - FCU Craiova este programat vineri, de la ora 20:00 Aradenii au nevoie de un punct pentru a fi siguri ca incheie pe locul 7 in play-out, iar oltenii de un punct pentru…

- Potrivit specialiștilor, anghinarea reprezinta o sursa buna de fibre pentru persoanele care o consuma, și are o mulțime de nutrienți. De asemenea, are multiple beneficii pentru sanatate și poate ajuta in reglarea tensiunei arteriale și imbunatațirea sanatații ficatului. Iata care sunt afecțiunile in…

- Cel mai bun fotbalist de la FCSB pana acum 3 saptamani, Malcom Edjouma (26 de ani) a absentat de la meciul cu CSU Craiova, din cauza unei accidentari pe care a suferit-o la antrenamentele de saptamana trecuta. O leziune musculara, care conform investigațiilor medicale facute ulterior a determinat și…

- FCU Craiova a invins, vineri, Chindia, scor 1-0, pe teren propriu, și și-a consolidat prima poziție in play-out. Este un pas important facut de trupa lui Nicolo Napoli (61 de ani) in lupta pentru locurile care duc la barajul pentru Conference League. Cu trei etape inainte de finalul play-out-ului, FCU…