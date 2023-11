Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 26 octombrie 2023 la ora 19:36:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 123.6km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase:44km NV de Buzau, 61km NE de Ploiești, 66km SV de Focșani,…

- Seceta face ravagii in Romania. In Mehedinți, pamantul este atat de uscat, incat agricultorii se chinuie sa lucreze terenurile. Din cauza lipsei de apa și a temperaturilor ridicate, pajiștile sunt uscate, iar culturile de toamna sunt și ele in pericol.

- Centrul de legume si fructe din Dolj va avea 3.000mp, 4 benzi de sortare si spatii de depozitare cu temperatura controlata. ”Alaturi de presedintele Consiliului Judetean Dolj, Cosmin Vasile si de primarii comunelor din bazinul legumicol Dabuleni, am stabilit terenul unde va fi amplasat centrul de…

- Articolul Locul unic din care poți sa privești catre Moldova, Muntenia și Transilvania doar printr-o rotire a capului se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Turismul in locuri pitorești dar mai puțin cunoscute, din Romania, atrage din ce in ce mai mulți adepți. Curbura Carpaților le ofera multe…

- Floarea de colt, specie protejata in Romania, ar putea fi cultivata in jardinierele si gradinile din Romania, dupa ce, in urma unor cercetari, specialistii Bancii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzau au reusit sa o aclimatizeze la campie, pastrand totodata in conservare seminte, in eventualitatea…

- Sorgul isi face loc printre culturile judetului Iasi. Un fermier cultiva planta ce provine din Africa si este rezistenta la seceta. Este o alternativa foarte buna la porumb in hrana pentru animale.

- Un roman s-a imbogațit in fructe. Nu este vorba totuși despre orice fel de fruct. A riscat insa totul și iata ca a ajuns sa faca mai mult decat și-ar fi imaginat. Valentin Badea a plantat in urma cu cinci ani primii smochini in livada din Buzau, iar acum se asteapta la o productie de aproape 10 tone.…