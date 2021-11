Plângere penală împotriva Kaufland pentru că nu solicită certificatul verde De pe data de 26 octombrie a intrat in vigoare obligativitatea prezentarii certificatului verde la intrarea in centrele comerciale. Gazeta de Sud a scris, la momentul respectiv, despre centrele comerciale care s-au conformat, dar si despre cele care nu au dat doi bani pe lege. O mare nebuloasa in acel moment era legata de cine trebuie sa dea amenzi reprezentantilor magazinelor pentru nerespectarea acestei legi. Intre timp, lucrurile s-au clarificat, iar ITM a pus tunurile pe cei care nu respecta legea. Pentru centrele comerciale Kaufland se va depune si plangere penala. In primele zile de la intrarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

