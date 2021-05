Plângere penală contra lui Aleksandr Lukașenko în Germania Patru avocati germani au depus o plangere penala impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko in urma violentelor excesive care au avut loc in Belarus dupa alegerile prezidentiale desfasurate in aceasta tara in august anul trecut, relateaza dpa. Plangerea a fost depusa la Parchetul federal german din Karlsruhe pentru crime impotriva umanitatii in numele a zece persoane care sustin ca au fost victime ale torturii din partea fortelor de securitate ale regimului de la Minsk. Cei zece au semnalat abuzuri fizice, privare de hrana si de somn, umilire si tratamente degradante si afirma ca au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

