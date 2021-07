Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Europeana a Consumatorilor (BEUC) a anuntat luni ca a depus o plangere la Comisia Europeana impotriva serviciului de mesagerie WhatsApp pentru controversata modificare a politicii sale de confidentialitate, relateaza AFP.

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, transmite miercuri ca l-a reclamat la Inspecția Judiciara pe procurorul care ancheteaza scandalul voturilor de la alegerile locale și care a afirmat intr-un interviu televizat ca a fost frauda. „Am trimis catre Inspecția Judiciara o sesizare impotriva…

- Organizatia neguvernamentala Reporteri fara Frontiere a depus o plangere in Lituania impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko pentru "o actiune de deturnare in scopuri teroriste", in urma devierii unui avion de linie european si arestarea unui jurnalist de

- Serviciul de mesagerie WhatsApp deținut de Facebook a anuntat vineri o noua amanare a aplicarii stricte a noilor reguli de confidentialitate, care au fost criticate de unii pentru ca ar extinde colectarea de date de la cele doua miliarde de utilizatori ai sai, informeaza AFP. Compania californiana amanase…

